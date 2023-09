'Computerworld' hat einen neuen Chefredaktor

Bei der 'Computerworld' hat per 1. September Christian Bühlmann als neuer Chefredaktor gestartet. Bühlmann wechselt von Topsoft zum ICT-Fach­magazin und folgt auf Daniel Thüler, der das Unternehmen im Sommer verlassen hatte.

Laut einer Mitteilung hat Christian Bühlmann seine Karriere als ERP-Projekt­leiter und Business Engineer begonnen. Später war er als Marketing- und Kommunikationsverantwortlicher bei verschiedenen Software­unter­nehmen tätig. Zuletzt arbeitete Bühlmann ab 2011 bei der Topsoft-Plattform. Dort verantwortete er als Chefredaktor den Aufbau und die Redaktion des Fach­magazins.

Die 'Computerworld' wird wie auch der 'PC-Tipp' von der Neuen Medien­gesell­schaft Zürich herausgegeben. Verlagsleiter Ingo Rausch habe mit dem neuen Chefredaktor einen erfahrenen und bestens vernetzten Branchenkenner gewonnen, wie es in der Mitteilung weiter heisst. "Wir freuen uns sehr, mit Christian Bühlmann einen ausgewiesenen ICT-Experten und professionellen Redaktor an Bord zu haben", so Verlagsleiter Rausch.