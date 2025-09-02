Convotis Schweiz erhält neue Leitung

Der bisherige CEO von Convotis Schweiz, José Lopez, wird per sofort CEO der internationalen Convotis Gruppe. Er folgt auf Andreas Kiefer, der die Position seit Juli 2020 innehatte, teilt die Gruppe mit Hauptsitz in Düsseldorf mit.

Damit verbunden sind auch Führungswechsel hierzulande. Als neuer CEO übernimmt Vito Critti die Leitung der drei Schweizer Landesgesellschaften Convotis Schweiz, Convotis Financial Solutions und Convotis Swiss Cloud. Critti stiess Anfang 2024 mit der Übernahme des Providers Swiss Cloud Computing, dessen Gründer und Geschäftsführer er bis dahin war, zur Gruppe. Danach amtete er als Chief Sales Officer von Convotis Schweiz.

Laut Mitteilung bildet Critti zusammen mit Roger Rhyner als COO, Jiri Lundak als CTO, Benjamin Kohler als CIO und Erika Heuberger als CHRO die neue Geschäftsleitung von Convotis Schweiz. Die restlichen Geschäftsleitungen von Financial Solutions sowie Swiss Cloud, ehemals Aspectra, würden unverändert bleiben. Auch José Lopez bleibe als Verwaltungsratspräsident weiterhin mit der Schweiz verbunden.

"Die Übergabe von José Lopez an mich ist ein starkes Zeichen für die enge Verbindung zur Convotis Gruppe und steht gleichzeitig für die starke Verankerung von Convotis in der Schweiz. Ich freue mich sehr, diesen Weg gemeinsam mit meinem Team und unserer Kundschaft weiterzugehen", sagt der neue CEO Vito Critti in der Mitteilung. Das Schweizer Führungsteam werde sich konsequent auf die Weiterentwicklung des lokalen Marktes konzentrieren.