CRM-Anbieter BSI wächst zweistellig

Der Badener CRM-Anbieter BSI hat 2023 zweistelliges Wachstum erzielt und einen Umsatz von 100 Millionen Franken erwirtschaftet. Gemäss einer Mitteilung zählt BSI 230 Firmen in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu seinen Kunden. Zum Gewinn macht BSI keine Angaben.

Für vergangenes Jahr meldet der Softwareanbieter ein Umsatzplus von 20%. Das anhaltende Wachstum führt das 1996 gegründete Unternehmen unter anderem auf die Investitionen in die Produktentwicklung, die Erweiterung der Fokusbranchen sowie das Partnernetzwerk zurück. So habe man im vergangenen Jahr über 100 Mitarbeitende bei Partnern qualifiziert, heisst es in der Mitteilung.