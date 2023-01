BSI übernimmt Spezialisten für digitale Signaturen

Der Badener CRM- und Marketing-Automations-Spezialist BSI übernimmt Insign, einen Anbieter für digitale Signaturlösungen in der Versicherungsbranche. Mit dem Zukauf der deutschen Firma festige man seine Marktstellung im DACH-Bereich in den Branchen Banking und Versicherungen, schreibt BSI in einer Mitteilung.

Die Signaturlösung von Insign war bereits in die Videoberatungslösung von BSI integriert, um rechtssicher Dokumente in Video-Calls bearbeiten und digital unterzeichnen zu können. BSI-CEO Martin Brunold freut sich in der Mitteilung: "Mit der nahtlosen Integration von Insign in unsere Kundenmanagement-Software verlängern wir die gebotenen Standardprozesse bis hin zum Vertragsabschluss mit rechtssicherer Unterschrift."

Technisch ändert sich aber erstmal nichts, man werde am weiteren Ausbau der Lösung arbeiten, heisst es von BSI auf unsere Anfrage. Dafür hat die Schweizer Firma auch das gesamte Team unter dem bisherigen Insign-Leiter Martin Hierhager übernommen: Rund 30 Spezialisten, vor allem Entwickler und Product Owner.

Insign wurde auf den Dezember 2022 von BSI übernommen und dazu aus dem zur Versicherungsgruppe "Die Bayerische" gehörende Unternehmen iS2 herausgelöst. Dieses will sich stärker auf den vorwiegend deutschen Zielmarkt konzentrieren.