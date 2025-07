Dacor Informatik sucht neuen CEO

Dacor Informatik befindet sich auf der Suche nach einem neuen Geschäftsführer. Wie die Firma in einer gleichlautenden Stellenausschreibung auf ihrer Website und den Jobportalen Indeed und Jobs.ch schreibt, werde für die strategische Weiterentwicklung des Unternehmens per 1. Oktober 2025 eine technologieaffine und visionäre Führungsperson gesucht.

Von der Kandidatin oder dem Kandidaten wünschen sich die Luzerner unter anderem mehrjährige Führungserfahrung in vergleichbarer Rolle, beispielsweise als CIO oder CEO eines IT-Dienstleisters. Idealerweise besitze sie oder er auch Erfahrung mit Sourcing-Strategien und KI-Technologien, heisst es in der Annonce weiter. Zudem gehöre zu dem Job, die Geschäftsleitung der Muttergesellschaft Gewerbe-Treuhand in Digitalisierungs- und IT-Themen strategisch zu beraten.

Weder in der Stellenausschreibung noch auf Anfrage von inside-it.ch macht Dacor Angaben zum bisherigen Stelleninhaber. Gemäss seinem Linkedin-Profil amtet Kevin Kuster seit November 2021 als Geschäftsführer. Zuvor war er während zweieinhalb Jahren als Senior System Engineer bei dem Unternehmen beschäftigt. Kuster war 2019 von der Medienagentur Havas in Zürich, wo er mehr als sechs Jahre als Head of IT tätig war, zu Dacor gewechselt.