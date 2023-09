Dell Schweiz verliert seinen Channel-Chef

Dell Technologies Schweiz muss sich einen neuen Channel-Chef suchen. Marc Lenzin, der die letzten 6 Jahre dafür verantwortlich war, hat das Unternehmen verlassen. Dies berichtet der 'IT Reseller'. Der Entscheid sei für das Management von Dell Technologies Schweiz überraschend gekommen, sagte der hiesige General Manager Frank Thönus zum Channel-Magazin.

Marc Lenzin hatte den Posten noch unter der Flagge von "Dell EMC" bereits im Herbst 2017 übernommen . Der damals langjährige IBM-Manager folgte auf Simone Oesch. Lenzin verantwortet den Channel von Dell in einer Phase, in der Sales über den Channel stark gepusht wurden, wie er und Thonüs uns in einem Gespräch vor zwei Jahren erklärten. Damals wurde auch das Partnerprogramm stark überarbeitet.