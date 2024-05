Deutsche Polizeibehörde nutzte Millionen Fotos für Gesichtserkennung

Für Tests einer Gesichtserkennungs-Software hat das deutsche Bundeskriminalamt (BKA) Millionen Fotos aus einer Polizeidatenbank genutzt. Laut Recherchen des 'Bayerischen Rundfunks' (BR) wurden knapp fünf Millionen Gesichtsbilder aus dem zentralen polizeilichen Informationssystem INPOL-Z extrahiert und dem Fraunhofer Institut für Graphische Datenverarbeitung zur Verfügung gestellt.

Im Jahr 2019 habe das Institut im Auftrag des BKA Gesichtserkennungssoftware verschiedener Hersteller evaluiert. Das Projekt lief unter dem Namen EGES – "Ertüchtigung des Gesichtserkennungssystems im BKA". Ziel sei es gewesen, anhand echter Bilder herauszufinden, wie gut das vom BKA eingesetzte System im Vergleich mit den Produkten von vier anderen Herstellern abschneidet.

Es sei jedoch fraglich, ob das Bundeskriminalamt überhaupt dazu berechtigt war, so der Bericht. Laut Mark Zöller, Professor für Strafrecht und Digitalisierung an der Ludwig-Maximilians-Universität München, belegt der aktuelle Fall, dass Sicherheitsbehörden bei neuen Technologien immer wieder ohne saubere Rechtsgrundlage vorpreschen. Bei einer solchen Datenverarbeitung gehe es um Grundrechtseingriffe, "gerade von Personen, die vielleicht unschuldig im INPOL-System gelandet sind". In Deutschland ist bereits das Bundesland Bayern wegen der Verwendung der Software von Palantir in die Kritik geraten.