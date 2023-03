Die Deutsche Bahn verbaut trotz Bedenken Huawei

Die Deutsche Bahn (DB) will in ihrem neuen IT-Netz Huawei-Hardware verbauen. Laut einem 'Reuters'-Bericht hat DB einen Auftrag über 64 Millionen Euro für einen Grossteil des Netzes an die Telekom-Tochter Business Solutions vergeben, die die Router und Switches von Huawei verwendet. Der Zuschlag wurde laut dem Bericht im Dezember gefällt, war aber bislang noch nicht öffentlich bekannt.

Das neue betriebsinterne IT-Netzwerk ist Teil der Digitalisierungsbemühungen der Deutschen Bahn. Es soll es dem Unternehmen ermöglichen, Abläufe aus der Ferne zu steuern.

IT-Systeme der Bahn nicht "kritisch"

Ein DB-Sprecher erklärt gegenüber 'Reuters', man folge den Empfehlungen der Behörden. Im Gegensatz zu den Betreibern öffentlicher Telekommunikationsnetze müsse der Bahnbetrieb keine Netzkomponenten durch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) prüfen lassen. Das Netz sei nicht öffentlich. Es sei Sache des Auftragnehmers, die Komponenten auszuwählen. Weiter heisst es, Huawei liefere qualitativ hochwertige Komponenten zu niedrigeren Kosten als die Konkurrenz.

Ein Sprecher des BSI erklärt gegenüber 'Reuters', dass ihm kein Gesetz bekannt sei, das die IT-Systeme der DB als "kritische Komponenten" einstuft. Dennoch sorgt das Vorgehen für viel Kritik. "Die digitale Infrastruktur wird zu einem wichtigen Schlachtfeld im Kampf um die Vorherrschaft", zitiert die 'Frankfurter Allgemeine' einen Technolgie-Analysten. "Angesichts der anhaltenden Spannungen zwischen Ost und West ist es für die DB vielleicht am sinnvollsten, sich woanders umzusehen."

Angst vor Spionage oder Sabotage

"Wenn sich bewahrheitet, dass das Unternehmen erneut auf Huawei-Technologie setzt, stellen sich ernste Fragen", sagt Konstantin von Notz (Grüne), Vorsitzender des Parlamentarischen Kontrollgremiums, das die deutschen Geheimdienste überwacht, gegenüber 'Reuters'. In der Regierung gibt es offenbar bereits Pläne, das IT-Sicherheitsgesetzes auf andere wichtige Bereiche wie Krankenhäuser oder Eisenbahnen auszuweiten. Nils Schmid, aussenpolitischer Sprecher der SPD, erklärt: "In der Koalition besteht ein breiter Konsens darüber, dass wir dies tun müssen, und es wird an Vorschlägen gearbeitet."

Kritiker von Huawei sagen, die enge Verbindung zu Chinas Sicherheitsdiensten berge die Gefahr von Manipulation oder Spionage. Der Konzern weist diese Vorwürfe zurück. Es gibt bislang auch keine öffentlich zugänglichen Beweise dafür, dass Huawei und die chinesische Regierung tatsächlich Netzwerke stören könnten.

Dennoch prüft die deutsche Regierung verschärft die Bauteile für 5G-Netze der chinesischen Hersteller Huawei und ZTE auf Sicherheitsrisiken. Je nach Ergebnis könnten Telekom-Anbieter gezwungen sein, bereits verbaute Komponenten zu entfernen. In einigen anderen westlichen Staaten, namentlich die USA, Australien, Neuseeland und das Vereinigte Königreich, sind diese bereits verboten.

Im Oktober 2022 wurde die Deutsche Bahn Ziel einer Sabotage-Aktion, die den Bahnverkehr in weiten Teilen Norddeutschlands lahmgelegt hatte. Zwei wichtige Kabel wurden hunderte Kilometer voneinander entfernt gleichzeitig durchtrennt. Noch sind die Hintergründe unklar und die Ermittlungen laufen noch. Gemäss Berichten steht der Verdacht im Raum, dass ein staatlicher Akteur dahintersteckt.