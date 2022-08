Die PCP-Gruppe verliert ihren CEO und CMO

Nach ziemlich genau 3 Jahren hat Malte Polzin seine Aufgaben als CEO und CMO der PCP-Gruppe, zu der unter anderem Steg Electronics gehört, an den bisherigen COO Marcel Weber übergeben. Polzin, der eine lange Karriere im Schweizer Channel-Business hinter sich hat, war im Sommer 2019 in die Fusstapfen von Firmengründer Lorenz Weber getreten, der sich, wie es damals hiess, aus der operativen Leitung zurückziehe und sich auf seine Aufgaben als Gruppenleiter und Verwaltungsrat konzentriere. Nun teilt Polzin via Linkedin mit, dass seine Aufgaben schon von COO Marcel Weber übernommen worden sind und er das Unternehmen bereits verlassen habe.

Firmengründer Lorenz Weber teilt auf Anfrage mit, sich weiter seiner jüngsten Firmengründung widmen zu wollen. Es handelt sich um die vor einem Jahr gestartete Schaffhauser Columbus. Die Firma versteht sich als Spezialist für den Aufbau und Betrieb von IT und Logistik-Infrastrukturen für E-Commerce-Unternehmen. Es handelt sich um ein Spin-Off aus der PCP-Gruppe mit rund 65 Mitarbeitenden an 3 Standorten in der Schweiz, Deutschland und der Slowakei, wie der Webseite zu entnehmen ist. Lorenz Weber amtet hier weiterhin als CEO und teilt mit, dass Marcel Weber, der neue PCP-CEO, bereits 8 Jahre im Unternehmen tätig sei.

Polzin hingegen erklärt, der IT-Branche aus dem Blickwinkel des Handels wirklich bye bye sagen zu wollen. Er suche nach einer kleinen Pause etwas Neues.