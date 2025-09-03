Die Post testet wieder Zustellroboter

ETHs veröffentlichen Schweizer KI-Sprachmodell
Das mehrsprachige grosse Sprachmodell Apertus ist laut den Entwicklern sicher, datenschutzkonform und transparent. Es kann unter einer Open-Source-Lizenz frei genutzt werden.
Das Startup bekommt 1,6 Millionen Dollar. Zenline ist auf KI-Lösungen für den Detailhandel spezialisiert.
Während eines Monats wollen rund 150 Organisationen die Bevölkerung und KMU unter anderem für die Chancen und Risiken des neuen Schweizer KI-Sprachmodells sensibilisieren.
Das Paul Scherrer Institut bekommt einen neuen Supercomputer. Die Maschine steht allerdings nicht mehr in Villigen, sondern im Nationalen Supercomputing-Zentrum in Lugano.