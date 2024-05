Die Übernahme-Angebote sind bei Atos eingetroffen

Atos hat vier Rettungs- beziehungsweise Übernahmeangebote erhalten. Der schlingernde französische Konzern hatte eine Deadline für mögliche Investoren zuletzt vom April auf den 3. Mai verschoben.

Atos braucht für die Finanzierung des Geschäfts in den nächsten zwei Jahren 1,1 Milliarden Euro an Bargeld sowie zusätzlich 300 Millionen an neuen Krediten und 300 Millionen Euro an Bankgarantien. Gleichzeitig müssen Schulden abgebaut werden: Ende März betrug die Nettoverschuldung 3,9 Milliarden Euro.

Angebot von Bain Capital abgelehnt

Die vier Angebote wurden von einer Gruppe von Anleihegläubigern und Banken, von Bain Capital, von Onepoint im Konsortium mit Butler Industries sowie von EP Equity Investment in Partnerschaft mit Attestor Limited eingereicht. Die entsprechenden Briefe hat Atos auf seiner Website veröffentlicht.

Bereits abgelehnt hat der Konzern laut Mitteilung ein Angebot von Bain Capital. Die Gespräche würden nicht fortgesetzt, "da das vorgelegte Angebot nicht den erklärten Zielen des Unternehmens entspricht, seinen gesamten Umfang zu berücksichtigen". Bain ist auch im Rennen für den Kauf des Schweizer IT-Dienstleisters Softwareone.

Rettungsplan der Banken

Die Anleihegläubiger und Banken wollen in ihrem Rettungsplan 1,2 Milliarden Euro Bargeld durch Anleihen und Garantien sowie die Umwandlung aktueller Schulden im Wert von 1,8 Milliarden Euro in Eigenkapital garantieren. "Wir sind vom langfristigen Potenzial der Gruppe überzeugt", heisst es im Brief. Trotz der "aktuellen finanziellen Notlage" sei Atos ein globaler Leader der digitalen Transformation mit 112'000 Angestellten und einem jährlichen Umsatz von 11 Milliarden Euro.

EP Equity Investment des tschechischen Milliardärs Daniel Kretinsky hatte bereits früher ein gescheitertes Angebot für den Bereich Tech Foundations abgegeben. Zusammen mit Attestor Limited will man jetzt über einen Zeitraum von fünf Jahren 600 Millionen Euro an Eigenkapital zuführen und insgesamt 1,3 Milliarden Euro an Finanzierungen bereitstellen.

Onepoint will höhere Beteiligung

Konkurrent Onepoint schliesslich verfolgt zusammen mit Butler Industries den Plan "One Atos". Laut dem Angebot würden 350 Millionen Euro in bar im Austausch für "mindestens" 35% der Aktien und Stimmrechte des Unternehmens bereitgestellt werden. Das Angebot würde insgesamt eine Neukapitalzufuhr von bis zu 500 Millionen Euro ermöglichen. Onepoint ist mit einer Beteiligung von 11% bereits der grösste Anteilseigner von Atos.

"Eine Einigung über eine für Finanzgläubiger akzeptable Lösung zur finanziellen Restrukturierung ist für den 31. Mai angestrebt, die endgültige Einigung soll bis Juli 2024 erzielt werden", teilt Atos mit.