EPFL setzt auf Drohnen zur Überwachung städtischer Mobilität

Forscher am Labor für städtische Verkehrssysteme (LUTS) der EPFL haben eine Methode entwickelt, die mithilfe von Algorithmen die Stauquellen identifiziert und so Empfehlungen zur Entschärfung komplexer multimodaler Verkehrsprobleme gibt. Das ist einer Mitteilung des LUTS zu entnehmen. Demnach konnten in einer Reihe von Pionierexperimenten in Athen in den Jahren 2018 und 2019 und im letzten Sommer bei der Überwachung und Bewertung von Parkflächen im Hafen von Pully die Gültigkeit der Methode erprobt und nachgewiesen werden.

Zum Einsatz kommt eine CityDronics genannte Technologie, die nun mit Geldern vom Schweizer Innovationsförderer Innosuisse marktfähig gemacht werden und zur Startup-Gründung beitragen soll.

Konkret haben die EPFL-Forscher um LUTS-Leiter Nikolas Geroliminis mit Drohnenschwärmen den Stadtverkehr in einer bisher unerreichten Genauigkeit messen können. Über Algorithmen werden dann Stauquellen identifiziert und Lösungen zur Entschärfung von Verkehrsproblemen empfohlen.

Das sei insofern ein Fortschritt, als aktuell über eine Fülle an moderner Technologie wie Kameras am Strassenrand, Big-Data-Algorithmen, Bluetooth- und RFID-Verbindungen und den allgegenwärtigen Smartphones nur die Folgen des Stadtverkehrs erfasst werden könnten. Stauursachen zu finden oder gar zu beheben, sei mit den derzeitigen Tools nicht möglich, heisst es in der Mitteilung weiter. Man könne zwar Symptome erfassen, aber den Verkehr eben nicht genau messen und vorherzusagen.

Technikprobleme

Konkret nutzen die Forscher Drohnen als Überwachungsinstrument. Sie seien nicht nur bezahlbar, sondern liefern auch eine hervorragende Sicht und können grosse Gebiete abdecken. Zudem seinen Drohnen präzisier als GPS-Technologie und eliminierten Verhaltensverzerrungen, die auftreten, wenn Menschen wissen, dass sie beobachtet werden. Ausserdem könne man die Flugapparate so einsetzen, dass die Identität der Menschen geschützt werde, so die Forscher.

Um ein belastbares Prognose-Modell zu bekommen, habe man am LUTS drei technische Probleme lösen müssen. So sei zunächst die Anzahl der benötigten Drohnen und deren Positionen zu definieren gewesen wie auch festzulegten, wohin diese wie lange fliegen. Dann habe eine grosse Herausforderung darin bestanden, die Videobilder in Daten zu verwandeln. Und schliesslich sei es um die Analyse der Daten gegangen, also das Entwickeln von Algorithmen, mit denen sich die Quellen einer Verkehrsüberlastung abbilden lässt.

Zuletzt habe man Mitte Mai 2022 in Nairobi, der viertgrössten Stadt der Welt, ein neues Experiment durchgeführt. Dabei hätten 10 Drohnen die Stadt auf einem Gebiet von 1,5 Quadratkilometern zu den Hauptverkehrszeiten überflogen. So seinen 4 Tage lang so viele Daten wie möglich gesammelt worden. Deren Auswertung stehe aber noch aus, weil die Modelle, mit denen bislang gearbeitet wurde, einen relativ strukturierten Verkehr aufwiesen. Adas sei in den Strassen von Nairobi mit Autos, Velos, Motorrädern oder Vieh etwas völlig Neues gewesen. Zudem seien nicht nur die Verkehrsmerkmale, sondern auch kulturelle Aspekte zu berücksichtigen gewesen. In einigen Monaten sollen Resultate vorliegen, so die Forscher der EPFL, dann können man mit den Partnern vor Ort langfristige Überwachungskampagnen implementieren.

Neue Perspektiven – Drohne wird zum Multisensor

Am LUTS betont man, dass die entwickelte Methode flexibel einsetzbar sei und nicht nur auf die Untersuchung von Verkehr und Staus begrenzt sei. Je nach Zielsetzung könnten unterschiedliche Aspekte eines Mobilitätsproblems fokussiert werden. So habe man zum Beispiel die Nutzung der Parkplätze am Hafen von Pully im Sommer, an Wochentagen und an Wochenenden in den Blick genommen. In Nairobi hingegen habe man sich hauptsächlich auf die Verhaltensweisen, die Staus verursachen, konzentriert. Der Einsatz von Drohnen eröffne aber auch Perspektiven für eine ganz anderer Arten von Messungen als der des Verkehrs. Indem man sie in einen Multisensor verwandele, könnten per Drohnen beispielsweise CO2-Emissionen oder Lärm bewerten werden. In dem multidisziplinären Ansatz schlummere ein Potential, das deutlich über den Kampf gegen Staus hinausgehe, heisst es bei den EPFL-Forschern.