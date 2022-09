Equinix hat wieder ausgebaut

Equinix hat sein "International Business Exchange"-Rechenzentrum ZH4 (IBX) in Zürich weiter ausgebaut. Wie der international tätige RZ-Betreiber mitteilt, seien weitere 850 Quadratmeter Whitespace-Fläche beziehungsweise rund 200 Cabinets hinzugekommen. Dies ist die mittlerweile 5. Ausbaustufe dieses Equinix-Rechenzentrums, das sich im gleichen Gebäude befindet wie auch das Equinix-RZ ZH2.

Das IBX ZH4 beherbergt unter anderem die Matching Engine der Schweizer Börse SIX Swiss Exchange.

Hierzulande betreibt Equinix gegenwärtig 5 Rechenzentren, 3 in Zürich, 2 in Genf. Weltweit verfügt das Unternehmen über ein Netzwerk von etwas über 240 IBX-Rechenzentren in 70 Märkten.

Laut Roger Semprini, Managing Director von Equinix, wird dies wohl nicht der letzte Ausbau der Equinix-RZs in unserem Land gewesen sein.