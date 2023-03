Eraneos vereint sich mit deutscher Firma

Die Zürcher Beratungsfirma Eraneos schnappt sich das Düsseldorfer Unternehmen SMP mitsamt seiner Tochter Convalid Analytics. Mehr als 70 Beraterinnen und Berater schliessen sich nun der Gruppe an, heisst es in einer Mitteilung.

Eraneos will so sein Portfolio im Energie-, Versicherungs-, Banken- und Telekommunikationssektor erweitern sowie das Geschäft in Deutschland stärken.

SMP ist eine Strategieberatungsfirma, die sich auf Wachstums- und Transformationsstrategien spezialisiert hat. Sie wurde 1998 gegründet und beschäftigt eigenen Angaben zufolge derzeit 50 Mitarbeitende. Neben SMP wird auch die Tochter-Firma Convalid Analytics Teil der Eraneos-Gruppe. "SMP schafft uns zudem eine starke Präsenz in Branchen, in denen wir weiter wachsen wollen und eine starke Nachfrage nach unseren Dienstleistungen sehen – insbesondere in der Energie- und Versicherungsbranche", schreibt Lars Godzik, Gründer und geschäftsführender Partner von Ginkgo Management Consulting, als Tochterunternehmen ebenfalls Teil des Konzerns.

Erst kürzlich haben sich die IT-Berater umbenannt. Aus "AWK Group" wurde 2023 Eraneos – nun der einzige Markenauftritt des Konzerns mitsamt den Tochtergesellschaften Ginkgo und Quint. Die Dienstleistungen reichen von der Entwicklung digitaler Geschäftsmodelle und Datenanalysen bis hin zu Cyber Security, von Sourcing und IT-Beratung bis hin zum Management von Transformationsprojekte.