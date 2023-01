Erstes Green-RZ in Dielsdorf live

Der Schweizer RZ-Betreiber Green hat am Standort Dielsdorf das erste von drei geplanten Datacentern in Betrieb genommen. Auf einer Fläche von über 46'000m2 entsteht dort der Metro-Campus Zürich . Bei dessen Fertigstellung sollen auf dem Gelände drei Rechenzentren sowie ein Business Park mit mehreren Bürogebäuden stehen, schreibt Green in einer Mitteilung. Budgetiert sind für das Gesamtvorhaben rund 500 Millionen Franken.