Ex-Schweiz-Chef von Dell kehrt zu Swisscom zurück

Ab Februar 2023 übernimmt Christophe Monnin eine leitende Position im Bereich IT Solutions von Swisscom Business, dies berichtete zuerst das 'ICT Journal' . Monnin ist ein bekanntes Gesicht in der Schweizer IT-Welt, zuletzt arbeitete er seit September 2019 als Geschäftseinheit-Leiter Sicherungsanlagen und Zugbeeinflussungssysteme bei den SBB.

Zuvor war er bis 2014 Dell Schweiz-Chef und wechselte 2015 – noch vor der Übernahme durch Dell – zu EMC, wo er wiederum zum Schweiz-Chef und dann zum Regional Director Alps ernannt wurde. Für Monnin ist die neue Position bei Swisscom eine Rückkehr zu seinen Wurzeln. Hier begann er laut seines Linkedin-Profils 2001 seine Karriere im Sales Channel Management.

Ebenfalls auf Linkedin freut sich Thomas Wettstein, Head of IT-Solutions bei Swisscom, über die Rückkehr: "Mit einem zweisprachigen Romand in einer schweizweiten Rolle erhöhen wir die Diversität in unserem Management-Team." Monnin bringe für "diese zentrale Funktion im IT-Lösungsgeschäft sämtliche Voraussetzungen mit".

Monnin übernimmt damit die Leitung von rund 300 Mitarbeitenden, bestätigt die Medienstelle von Swisscom auf unsere Anfrage. Die Einheit System Integration gebe es seit dem 1. Januar 2022. "Damals wurden die diversen System-Integrations-Leistungen aus verschiedenen Organisations-Bereichen zusammengeführt und vereinheitlicht." Die Einheit ist dem Geschäftsbereich IT Solutions unter Leitung von Thomas Wettstein bei Swisscom Business Customers angehängt.

Fritz Felix, der System Integrations bis dahin aufgebaut hat, werde nach einer knapp 2 Monate dauernden Übergangsphase in Zusammenarbeit mit Christophe Monnin sein Sabbatical antreten, schreibt die Medienstelle. Nach seiner Rückkehr werde Felix neue, übergeordnete Projekte für Swisscom B2B übernehmen.