Exentis beruft neuen CEO

3. Oktober 2025 um 07:00
image
Rolf Bachmann. Foto: Exentis

Rolf Bachmann hat Gereon Heinemann abgelöst und ist seit dem 1. Oktober CEO.

Die Exentis Group hat Rolf Bachmann mit Wirkung zum 1. Oktober 2025 zum CEO ernannt. Er übernimmt die operative Leitung des Unternehmens und seiner Tochtergesellschaften und verantwortet künftig die strategische Weiterentwicklung und internationale Expansion der firmeneigenen Technologieplattform, wie Exentis schreibt. Sein Vorgänger, Gereon Heinemann, bleibt dem Unternehmen weiterhin als COO erhalten.
Bachmann war 15 Jahre lang Partner bei McKinsey in Zürich, Singapur und Hongkong, bevor er 11 Jahre lang als CEO die Geschäfte der Schweizer Niederlassung der Investmentbank Lazard leitete. Mit seiner langjährigen Erfahrung im internationalen Top-Management soll er vor allem Exentis' internationale Präsenz in Europa, Asien und Nordamerika ausbauen sowie die direkte Betreuung strategischer Kunden verantworten, heisst es weiter.
"Ich freue mich sehr, bei Exentis die Rolle des CEO zu übernehmen", erklärt Rolf Bachmann. "Gemeinsam mit meinem erfahrenen Führungsteam werden wir konsequent daran arbeiten, neue Wachstumschancen zu erschliessen und die Kundenorientierung weiter auszubauen."

