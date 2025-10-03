Exentis beruft neuen CEO

Abo
Wie sich die ICT-Arbeitslosenzahlen im Finanzwesen entwickeln
Die Arbeitslosenzahl steigt seit Anfang 2024 kontinuierlich. Ein Sprung wegen der Fusion von UBS und Credit Suisse ist aber nicht feststellbar.
Das Bündner Unternehmen will seine Hybrid-Cloud-Strategie für den Schweizer Finanz- und Versicherungsmarkt weiterentwickeln. Diese Aufgabe übernimmt Torsten Böttjer.
Michael Seiger löst Stefan Hansen ab.
Ruedi Lenz verlässt die Kantonalbank. Als Nachfolger hat der Bankrat Daniel Anders per 1. Februar 2026 zum Leiter Operations & IT sowie Mitglied der Geschäftsleitung ernannt.