Exklusiv: BAG hat neuen Digitalisierungschef

Mathias Becher heisst der neue Leiter der Abteilung Digitale Transformation des Bundesamts für Gesundheit. Dies bestätigt ein Mediensprecher auf unsere Anfrage. Nach dem Abgang von Sang-Il Kim war die Stelle fast 8 Monate unbesetzt geblieben. Die Abteilung wurde zwischenzeitlich von Peter Fischer auf Mandatsbasis geleitet.

Becher stösst von der SBB zum BAG. Beim Bahnbetrieb arbeitete er 12 Jahre in leitenden IT-Funktionen. Zuvor sammelte er bei Computer Science Corporation (CSC) 10 Jahre Erfahrung als Entwickler, Projektleiter und IT-Architekt. Becher hält einen Master of Business Administration der Berner Fachhochschule (BFH) und wohnt in Bern.

Sein Vorgänger Sang-Il Kim war auf dem Peak der ersten Pandemiewelle der erste Digitalisierungschef des BAG überhaupt geworden. Er sollte das Amt voranbringen, das in der Pandemie negative Schlagzeilen schrieb: Unter anderem wegen der Baustellen beim Elektronischen Patientendossier (EPD), dem Fiasko mit dem digitalen Impfbüchlein und nicht zuletzt wegen der Tatsache, dass anfangs der Pandemie Meldungen noch per Fax verschickt werden mussten.

Über 40 Vollzeitstellen für die digitale Transformation

Leiterin der Steuerungsabteilung ist Nassima Mehira, die zugleich den gesamten Direktionsbereich unter sich hat. Die Betriebswirtin soll die Zusammenarbeit innerhalb und ausserhalb des Amtes koordinieren. Mit Mathias Becher wurde nun aber auch die Abteilung Digitale Transformation wieder besetzt. Laut BAG-Mediensprecher zählt diese mittlerweile Personal mit einem Pensum von etwas mehr als 44 Vollzeitstellen.

Der Bedarf beim BAG wurde offenbar erkannt. Ende April 2022 wurde auch eine Strategie zur Digitalen Transformation verabschiedet, die Politik sprach für die Umsetzung neue Mittel. Dafür wurden nun zwei neue Führungspositionen ausgeschrieben: Leitungsfunktionen für Unternehmensarchitektur und Security sowie eine Führungsperson für Projekte Digitale Transformation sind derzeit vakant. Die Stellen werden ebenfalls im Direktionsbereich Digitale Transformation angesiedelt.