Exklusiv: Educase wird eingestellt

Die Kommunkationsverantwortliche des Unternehmens, Andrea Elmer, bestätigt den Inhalt exklusiv gegenüber inside-it.ch. "​Ja, die Information ist korrekt." Die Firma stelle ihre Aktivitäten per 31. Juli 2022 ein. Vom Entscheid seien 10 Mitarbeitende betroffen. "Es ist uns sehr wichtig, dass für alle eine gute Lösung gefunden wird", schreibt Elmer. Auch für die Kundschaft muss eine Lösung gefunden werden. Für Schulen ist es sehr einschneidend, wenn die eingesetzte Software-Lösung innert wenigen Wochen abgelöst werden muss. "Wir sind mit unseren Kunden in engem Austausch und unterstützen sie bis Ende Juli 2022 bei der Überführung in eine neue Lösung", so Elmer. Betroffen sind laut Referenzen auf der Website etwa die Berufsfachschule Davos, das BBZ Herisau, die Kantonsschule Trogen , die Wirtschaftsschule KV Chur und die kaufmännische Berufsschule Oberengadin.