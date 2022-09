Fabasoft übernimmt Mehrheit an 4teamwork

Der Software- und Cloud-Dienstleister Fabasoft aus Österreich hat in einer Mitteilung den Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung am Berner IT-Unternehmen 4teamwork bekannt gegeben. Die Beteiligung soll dabei in mehreren Schritten erfolgen. Zunächst sei der Erwerb von bestehenden Anteilen über 21,7% geplant, danach soll eine Kapitalerhöhung erfolgen, durch die sich die Beteiligung an 4teamwork auf rund 58,5% erhöhe, wie es weiter heisst.

Im Anschluss dazu sollen die beiden Gesellschaften zu einem neuen Unternehmen mit dem Namen Fabasoft 4teamwork verschmelzen, wobei die Firma aus Linz rund 70% aller Anteile halten soll. Die restlichen 30% bleiben im Besitz von 4teamwork-CEO Pascal Habegger, der auch weiterhin für die Organisation arbeiten wird. Die Transaktion steht unter dem Vorbehalt der üblichen Vollzugsvoraussetzungen und soll Mitte Oktober 2022 abgeschlossen werden, so die Mitteilung.

4teamwork wurde 2003 gegründet und bietet verschiedene Cloud- und E-Government-Lösungen an. Derzeit beschäftigt das Unternehmen an den Standorten Bern, Luzern und St. Gallen über 30 Mitarbeitende und erzielte zuletzt einen Umsatz von rund 4 Millionen Franken.