Faigle übernimmt Sysprint

Der grosse Managed-Printing-Dienstleister Faigle übernimmt den kleineren Konkurrenten (und Partner) Sysprint, wie die beiden Unternehmen mitteilen. Sysprint ist ein Anbieter von Hard- und Softwarelösungen rund um das Output Management und eine langjähriger HP-Partner. Zum Angebot gehören auch Managed Services sowie Anwendungs- und Administrationssoftware für Druckprozesse.

Laut der Mitteilung hatten sich die beiden Sysprint-Gründer und -Inhaber, Fredy Nünlist und Stephan Schiegg, nach 25 Jahren dazu entschlossen, eine Nachfolgeregelung zu suchen und das Unternehmen zu verkaufen. Die Wahl sei nach längeren Abklärungen auf Faigle gefallen. Man kenne den neuen Besitzer schon seit vielen Jahren, so Nünlist, sowohl als Konkurrenten als auch als Kunde für die eigene Software. Mit diesen Softwarelösungen, sagt Andreas Iten, der Inhaber und Verwaltungsratspräsident von Faigle, habe sich Sysprint eine sehr gute Stellung im Markt erarbeitet.

Laut der Medienmitteilung werden alle Sysprint-Mitarbeitenden übernommen. Die aufgekaufte Firma werde als eigenständiges Unternehmen am bisherigen Standort in Schlieren weitergeführt. Fredy Nünlist soll Mitglied des Verwaltungsrats bleiben und vorläufig auch die Geschäfte von Sysprint weiterleiten. Der bisherige Mitbesitzer Stefan Schiegg werde dem Unternehmen in einer beratenden Funktion weiter zur Verfügung stehen.