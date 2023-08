Fernao Gruppe übernimmt 1stQuad Solutions

Das IT-Beratungsunternehmen 1stQuad Solutions wird Teil der deutschen Fernao Gruppe. Die Zürcher Firma wurde 2009 gegründet und verfügt über ein zweites Büro in Bern sowie einen Entwicklungsstandort in Tschechien. Insgesamt sind laut eigenen Angaben über 40 Mitarbeitende bei 1stQuad beschäftigt.

In der Schweiz gehört bereits Somnitec als Tochterunternehmen zur Gruppe. Mit der Übernahme von 1stQuad Solutions wolle man die Präsenz am Schweizer Markt weiter stärken, so die Mitteilung. Das Portfolio werde in den Bereichen Business Intelligence, Process Automation und Custom Business Application erweitert. "Zusätzlich bringt 1stQuad langjährige Nearshoring Erfahrung und Kapazitäten mit in die Gruppe."

Michael Hofer, Gründer und CEO von 1stQuad Solutions erklärt: "In einer sich ständig wandelnden IT-Landschaft eröffnen sich durch den gemeinsamen Weg beidseitig neue Möglichkeiten. Wir bringen unsere Expertise ein und profitieren von der Breite und dem Know-how der Gruppe, für unsere Kunden und Partner, aber auch für die 1stQuad-Mitarbeitenden." Auf Anfrage bestätigt die Firma, dass nach dem Zusammenschluss der Name 1stQuad ebenso bestehen bleibt wie das Team und die Unternehmensleitung.