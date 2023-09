Flächendeckend VR-Trainings für Schweizer Polizeien

Polizeitechnik und -informatik (PTI) Schweiz ist eine Organisation, "die Kooperation für gemeinsame polizeiliche Lösungen im Bereich Informatik, Telekommunikation und Polizeitechnik" ermöglichen soll, heisst es auf deren Website. Sie will als "Kompetenzzentrum für die Abwicklung von interkantonalen Projekten" dienen.

Nun möchte die Organisation zwei verschiedene Virtual-Reality-Systeme (VR) zur Einsatztraining-Simulation beschaffen, ein semistationäres und ein mobiles System, wie es im Pflichtenheft zur Ausschreibung heisst, das inside-it.ch vorliegt. Die Unterscheidung sei nötig, weil "nicht alle Korps einen fest zugeteilten Raum nur für VR-Ausbildung permanent zur Verfügung stellen wollen oder können".

Schusswaffeneinsatz virtuell trainieren

PTI will den Schweizer Polizeikorps mittels VR ein virtuelles Training ermöglichen, das bis zu 6 Polizistinnen und Polizisten gleichzeitig nutzen können. Dabei sollen "Einsatzort in Echtzeit und mit Einsatzmittel wie Schusswaffen oder Pfefferspray" virtuell rekonstruiert werden. Der Fokus werde auf das korrekte "motorische" Verhalten jedes Einzelnen in der Gruppe sowie auf das richtige Ansprechen der Täterschaft gelegt, heisst es im Dokument. VR wird flächendeckend in der Schweiz zum Einsatz kommen. "Die Anzahl der an der Ausschreibung beteiligten Organisationen beträgt 21", heisst es. Die Zahl könne aber noch ändern.