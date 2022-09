Gepäckroboter Robi hat seine Sache gut gemacht

Postauto hat im vergangenen Oktober angekündigt , dass in Saas-Fe ein Gepäckroboter getestet wird. "Robi" sollte Gepäck von Feriengästen mehr oder weniger eigenständig von Haltestellen des ÖV in die Unterkünfte der Gäste bringen.

Nun meldet Postauto, dass die Testphase sehr erfolgreich verlaufen sei. Von Anfang Juni bis Ende August 2022 sei Robi insgesamt vier Monate lang ohne nennenswerte Zwischenfälle im autofreien Feriendorf unterwegs gewesen. Anfangs folgte der Roboter dabei jeweils direkt den Kunden im sogenannten "Follow me"-Modus und wurde dabei von Menschen gesteuert. Auch eine Begleitperson war immer dabei.

Ende August habe man aber an drei Tagen versuchsweise auch einen Einsatz in einem vollständig automatisierten Modus getestet. Robi war dabei autonom unterwegs und steuerte virtuelle Haltestellen an, welche die Kundinnen und Kunden vor der Fahrt auswählten. Ein Teleoperator überwachte die Fahrt lediglich aus der Ferne und die Begleitperson war bei den Fahrten nur noch zur Beobachtung dabei. Für diesen Test hatten die Verantwortlichen die Einsatzstrecke des Roboters digital erfasst und eine virtuelle Karte erstellt.

Insgesamt habe der Roboter in Saas-Fee 450 Fahrten absolviert und dabei 660 Kilometer zurückgelegt, teilt Postauto mit.

Ebenso wichtig wie der technische Aspekt war beim Pilotprojekt die Reaktion der Bevölkerung und von Feriengästen auf das kleine Helferlein. Diese Reaktionen seien positiv gewesen, so Postauto. Robi habe viel Interesse erregt und sogar für lachende Gesichter unter den Feriengästen gesorgt.

Als nächstes machen sich die Verantwortlichen nun daran, die Ergebnisse aus dem Test auszuwerten. Dazu gehören sowohl technische Daten und Erkenntnisse als auch Analysen des Nutzerverhaltens. Die Fachhochschule Westschweiz (HES-SO) in Sierre begleitet diese Auswertung wissenschaftlich. Postauto will bis Ende Jahr ein Business-Modell für einen möglichen Routine-Einsatz eines Gepäckroboters erarbeiten.