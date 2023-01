Glaux übernimmt Ultrasoft

Seit Anfang Jahr gehört Ultrasoft, ein auf den Justizvollzug spezialisierter Softwareanbieter, zur Glaux Group. Dass die beiden Berner Unternehmen zusammengehen, berichtete zuerst der ' IT Reseller '.

Reto Bitschnau, CEO von Ultrasoft, regelt mit dem Deal seine Nachfolge. "Glaux ist bereits im Behördenumfeld tätig. So weiss ich meine Firma in guten Händen, wenn ich einmal in den Ruhestand gehe."

"Mit den Lösungen von Ultrasoft wird unser Portfolio für Behörden, vor allem im Justizbereich, optimal ergänzt", zitiert das Fachmagazin Ueli Aregger, CEO der Glaux Group.