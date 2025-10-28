Gnadenfrist für Planungssysteme der SBB

Abo
Steuerverwaltung wird Papierformulare vorerst nicht los
Unter anderem technische Schulden in der Kernplattform der Steuerverwaltung behindern den Abschluss des Projekts zur Digitalisierung von Steuerformularen.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Unter anderem technische Schulden in der Kernplattform der Steuerverwaltung behindern den Abschluss des Projekts zur Digitalisierung von Steuerformularen.
Der Fall markiert einen Wendepunkt für Anbieter generativer KI: Ermittlungsbehörden greifen erstmals direkt auf Prompt-Daten zu.
Der Nahrungsmittelhersteller hat 112 Ländergesellschaften auf S/4Hana migriert. In den kommenden Monaten sollen weitere Standorte in Europa und Amerika folgen.
Vier bisherige Abteilungsleiter nehmen Einsitz in die Geschäftsleitung des Luzerner Spezialisten für Governance, Risk und Compliance.