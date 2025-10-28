Gnadenfrist für Planungssysteme der SBB

28. Oktober 2025 um 15:24
image
Foto: SBB CFF FFS

Die Planungssysteme gehören auch nach Jahrzehnten nicht zum alten Eisen. Per Freihänder verlängern die SBB den millionenschweren Wartungsvertrag mit Accenture.

Die SBB will ihre Planungssysteme für Fahrzeuge und Personal im Personenverkehr erneuern. Dafür hatte der Konzern im Mai 2023 den Anbietern Giro und IVU Traffic Technologies einen Zuschlag in Höhe von bis zu 90 Millionen Franken erteilt, wie der Beschaffungsplattform Simap zu entnehmen ist.
