Google: KI überall, und zwar subito

Bei Google fühlt man sich gegenwärtig im falschen Film, wie 'Bloomberg' aufgrund von Aussagen von Insidern berichtet. Der Internetriese hat in den zurückliegenden Jahren viel in die Weiterentwicklung von Künstlicher Intelligenz gesteckt. Ein grosser Teil der grundlegenden Technologien, die in modernen generativen KIs wie beispielsweise auch ChatGPT stecken, wurde bei Google entwickelt. Zudem verwendet der Konzern intern schon seit Jahren erfolgreich viele KI-Systeme. Deshalb fühlte man sich der Konkurrenz um Jahre voraus.