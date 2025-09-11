Green expandiert nach Deutschland

Der Schweizer Rechenzentrums- und Cloud-Anbieter Green gründet die Green Datacenter Germany GmbH. Laut Mitteilung hat das Unternehmen in der Region Frankfurt am Main bereits RZ-Standorte evaluiert, "mit dem Ziel, energieeffiziente und hochverfügbare Datacenter-Kapazitäten für die steigende Nachfrage von Unternehmen und Cloud-Anbietern bereitzustellen".

Die Leitung der deutschen Niederlassung übernimmt Heiko Siats. Er bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb kritischer Infrastrukturen in Branchen wie Flugsicherheit, Pharma, Industrie und Datacenter mit. Zuletzt war er Senior Manager Business Development bei CBRE Global Workplace Solutions in Frankfurt. Unter seiner Führung werde das lokale Team aufgebaut und die Projekte umgesetzt, so Green.

Green-CEO Roger Süess sagte in der Mitteilung: "Der Schritt nach Deutschland ist ein weiterer Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie." Die Expansion markiere den Auftakt für Greens Wachstumspläne in Europa.