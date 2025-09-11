Green expandiert nach Deutschland

11. September 2025 um 09:01
  • channel
  • Rechenzentrum
  • Cloud
  • Deutschland
  • green
image
Heiko Siats (l.), Leiter Green Germany, und Green-CEO Roger Süess. Foto: zVg

Der RZ-Betreiber gründet eine Niederlassung in Frankfurt. Mögliche Standorte für Rechenzentren werden bereits evaluiert.

Der Schweizer Rechenzentrums- und Cloud-Anbieter Green gründet die Green Datacenter Germany GmbH. Laut Mitteilung hat das Unternehmen in der Region Frankfurt am Main bereits RZ-Standorte evaluiert, "mit dem Ziel, energieeffiziente und hochverfügbare Datacenter-Kapazitäten für die steigende Nachfrage von Unternehmen und Cloud-Anbietern bereitzustellen".
Die Leitung der deutschen Niederlassung übernimmt Heiko Siats. Er bringe mehr als 20 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und im Betrieb kritischer Infrastrukturen in Branchen wie Flugsicherheit, Pharma, Industrie und Datacenter mit. Zuletzt war er Senior Manager Business Development bei CBRE Global Workplace Solutions in Frankfurt. Unter seiner Führung werde das lokale Team aufgebaut und die Projekte umgesetzt, so Green.
Green-CEO Roger Süess sagte in der Mitteilung: "Der Schritt nach Deutschland ist ein weiterer Meilenstein in unserer Wachstumsstrategie." Die Expansion markiere den Auftakt für Greens Wachstumspläne in Europa.
Aktuell betreibt Green sechs Rechenzentren im Grossraum Zürich, drei weitere sind im Bau. Weitere Projekte in der Schweiz und in Deutschland befinden sich in Planung. Im Juli hat das Unternehmen den Besitzer gewechselt. Der Pensionsfonds IFM Global Infrastructure Fund übernimmt sämtliche Anteile vom bisherigen Green-Besitzer Infravia.

image


Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

What’s in your Cloud …? Wie Sie Kostentreiber identifizieren und unter Kontrolle bringen

Die Cloud eröffnet enorme Möglichkeiten. Sie kann allerdings schnell teuer werden, wenn Ressourcen unkontrolliert genutzt werden. Zeit, genauer hinzuschauen!

image

1,65 Millionen Franken Risikokapital für Hypt.io

Das Berner Startup hat eine SaaS-Plattform zum Management von Mund-zu-Mund-Propaganda entwickelt.

publiziert am 9.9.2025
image

Adcubum-Übernahme ist abgeschlossen

Helsana ist offiziell die neue Besitzerin. Adcubum erhält einen neuen Verwaltungsrat.

publiziert am 8.9.2025
image

Finalisten des Digital Economy Awards gekürt

Rund 30 Personen und Unternehmen in der Schweiz haben die Chance, im November einen der begehrten Digital Economy Awards abzuräumen. Die Finalisten stehen jetzt fest.

publiziert am 5.9.2025