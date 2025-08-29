Pensionsfonds kauft Green

29. August 2025 um 07:00
  • channel
  • Übernahme
  • Rechenzentrum
  • green
  • IFM
image
Metro-Campus Zürich West von Green. Foto: zVg

Der IFM Global Infrastructure Fund übernimmt die Anteile vom bisherigen Green-Besitzer Infravia. IFM verwaltet britische und australische Pensionsfonds.

Gerüchte über einen Verkauf von Green und seinen Rechenzentren gab es schon länger. Dessen Besitzer, die französische Private-Equity-Firma Infravia Capital Partners, sei mit Beratern für einen möglichen Verkauf im Gespräch. Im April berichtete 'Bloomberg', Versicherungsunternehmen, Pensionsfonds und Private-Equity-Firmen würden Interesse zeigen. Auch Swiss Life wurde als möglicher Käufer genannt.
Infravia hatte Green 2017 für 214 Millionen Franken von Altice gekauft. Jetzt soll tatsächlich ein Pensionsfonds der neue Besitzer werden. Der IFM Global Infrastructure Fund (GIF) hat im Juli eine Vereinbarung unterzeichnet, um 100% der Anteile an der Green Group und ihren Tochtergesellschaften indirekt von Infravia zu übernehmen.

IFM verwaltet 153 Milliarden Dollar

IFM befindet sich im Besitz von australischen und britischen Pensionsfonds und verwaltet ein Vermögen von rund 153 Milliarden US-Dollar. IFM Investors, welche den Fund beim Green-Kauf beraten hat, verfügt über weltweite Niederlassungen, um Investitionen in Infrastrukturkapital, börsennotierte Aktien und Private-Equity-Anlagen zu tätigen.
Investiert wird vor allem in den Infrastruktur- und Energiesektor. IFM ist auch am deutschen Netzbetreiber Glasfaserplus beteiligt, ebenso an der Deutschen Telekom, der Manchester Airport Group, der Switch-Sparte von Digitalbridge und dem britischen Unternehmen Arqiva.
"IFM Investors freut sich auf die enge Zusammenarbeit mit dem Management von Green, um die nächste Wachstumsphase zu unterstützen. Greens herausragende Expertise im Rechenzentrumsbetrieb und in der Bereitstellung sowie seine Branchenführerschaft im Bereich Nachhaltigkeit machen das Unternehmen zu einer idealen Ergänzung für IFM GIF", sagte Deepa Bharadwaj, Head of Infrastructure Europe, in einer Mitteilung.

Transaktion noch nicht abgeschlossen

Green-CEO Roger Süess sagte: "Wir freuen uns darauf, gemeinsam mit IFM Investors das nächste Kapitel der Expansion von Green aufzuschlagen. Ihre ausgewiesene Branchenexpertise, ihr ausgedehntes europäisches Infrastrukturnetzwerk und ihre soliden finanziellen Ressourcen werden entscheidend dazu beitragen, unsere Wachstumsstrategie zu beschleunigen." Die Transaktion unterliegt den üblichen Vollzugsbedingungen und wird voraussichtlich im Laufe dieses Jahres abgeschlossen. Deshalb könne man darüber hinaus noch keine weiteren Angaben machen, erklärte die Green-Medienstelle auf Anfrage von inside-it.ch.
Zu einem möglichen Verkaufspreis wurde in der Mitteilung nichts erwähnt. Gemäss 'Bloomberg' strebt Infravia eine Bewertung von Green zwischen 2 und 2,5 Milliarden Euro einschliesslich Schulden an.
image


Loading

Kommentare

Mehr zum Thema

image

Auch China-Troubles können Nvidia nicht ernsthaft bremsen

Der Umsatz und der Gewinn des wertvollsten Konzerns der Welt ist wiederum um mehr als die Hälfte gestiegen.

publiziert am 28.8.2025
image

Zürcher Digitalagentur Ginetta schliesst

Die Digitalagentur war offenbar bei der Suche nach Investoren nicht erfolgreich. Sie beendet nach 17 Jahren ihre Geschäftstätigkeit. 36 Mitarbeitende verlieren ihren Job.

publiziert am 26.8.2025
image

USA werden Grossaktionär von Intel

Die Vereinigten Staaten erhalten im Gegenzug für Subventionen ein dickes Aktienpaket des Halbleiterherstellers. Das Geld fliesst in bereits aufgegleiste Projekte in den USA.

publiziert am 25.8.2025
image

Dayforce für 12,3 Milliarden Dollar gekauft

Die kanadisch-amerikanische Softwarefirma wird von der Investmentgesellschaft Thoma Bravo von der Börse genommen. Dayforce soll sich auf die Entwicklung von KI konzentrieren.

publiziert am 22.8.2025