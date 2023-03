Helsana findet CIO-Nachfolger bei der CSS

Der Helsana-Verwaltungsrat hat Patrick Frank als neuen Leiter des Geschäftsbereiches Informatik sowie Mitglied der Geschäftsleitung gewählt. Er übernimmt die Nachfolge von Hans-Peter Keller, der die Krankenversicherung nach 12 Jahren per Ende Oktober 2022 auf eigenen Wunsch verlassen hat.

Patrick Frank ist seit Mai 2017 Mitglied der Konzernleitung der CSS-Gruppe und leitet dort aktuell den Bereich ICT, Data und Operational Excellence. In dieser Funktion habe er unter anderem die IT-Strategie des Konzerns entwickelt sowie die technische Konsolidierung von vier Gesellschaften ermöglicht, so die Mitteilung. Bis zur vollständigen Integration der Sanagate AG in die CSS war er Geschäftsführer von Sanagate.

Frank sagt in der Mitteilung: "Die Versicherungsbranche bewegt sich in einem regulatorischen Umfeld, in welchem sich die Veränderungs- und Wartungsprozesse zunehmend komplexer gestalten. Eine Ambition ist es für mich, in diesem anspruchsvollen Rahmen eine für Helsana und ihre Kunden gute und zweckmässige Balance zu finden zwischen Innovationsfähigkeit, Systemstabilität und Sicherheit." Er übernimmt die Leitung des Geschäftsbereiches Informatik bei Helsana spätestens per 1. September 2023.