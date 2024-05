Helvetia kriegt eine neue Group CTO

Helvetia passt seine Konzernstruktur an und will damit den internationalen Teil stärken. Mit der Änderung geht auch ein Wechsel im IT-Bereich einher. Der bisherige Group CTO, Achim Baumstark, hatte in den vergangenen vier Jahren Technologie-Themen für den Gesamtkonzern und den Markt Schweiz verantwortet.

Achim Baumstark. Foto zVg

Er habe den Wunsch geäussert, sich in den nächsten Jahren auf die Rolle des CTOs Schweiz zu konzentrieren, teilt der Versicherer mit. Auf ihn folgt Sandra Hürlimann, bisher Leiterin des Ressorts Analytics & Group Solutions beim Versicherer. Sie wird ihre neue Aufgabe als Group CTO am 1. Juli übernehmen und Baumstark in der Geschäftsleitung des Ver­si­che­rungs­konzerns ablösen.

Die schweizerisch-ungarische Doppelbürgerin ist seit fast zehn Jahren bei Helvetia tätig und verantwortete unter anderem den Bereich Data & Analytics von Helvetia Schweiz. Davor war sie bei Nationale Suisse und bis 2011 bei den Basler Versicherungen tätig. Als Group CTO werde Hürlimann sich auf die Entwicklung zukunftsweisender Technologielösungen, das Vorantreiben von Innovationen und die Realisierung von Skaleneffekten über die Gruppe hinweg fokussieren, heisst es in der Mitteilung.