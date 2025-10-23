Hornetsecurity zieht in das Luzerner Stollen-RZ

23. Oktober 2025 um 10:17
Im Inneren des Rechenzentrums Stollen. Foto: zVg

Schweizer Kunden sollen auf Datensouveränität zählen können. Da gibt es aber ein kleines Problem.

Die Betreiber des 2022 eröffneten Rechenzentrums Stollen Luzern können sich über einen neuen Kunden freuen. Der Cloud-Security-Spezialist Hornetsecurity kündigt an, darin ein eigenes Schweizer Rechenzentrum aufbauen zu wollen, um seinen Schweizer Kunden Datenhaltung in der Schweiz anbieten zu können. Wie viel Fläche der neue Kunde belegen will, wird in der Mitteilung nicht erwähnt.
Das stark gesicherte Luzerner RZ von Energie Wasser Luzern, das sich in einer unterirdischen ehemaligen Zivilschutzanlage befindet, passt natürlich zu einem Security-Anbieter. Hornetsecurity konzentriert sich auf alle Arten von E-Mail-Security, inklusive Spam- und Virenfilter, Schutz vor Phishing und Ransomware, automatische, rechts- und revisionssichere Archivierung sowie Verschlüsselung.
Mit dem neuen Rechenzentrum schaffe das Unternehmen auch einen echten Mehrwert für seine Schweizer Channel-Partner, erklärt Roger Staub, Country Manager Schweiz von Hornetsecurity. "Sie profitieren nicht nur von höchsten Datenschutzstandards und nationalem Vertrauen, sondern können neue Kundengruppen erschliessen, die auf Schweizer Datenhaltung und echte Datensouveränität bestehen."
In Sachen Datensouveränität gibt es allerdings ein kleines Problem: Das ursprünglich deutsche Unternehmen Hornetsecurity wurde vor einigen Monaten vom US-Unternehmen Proofpoint übernommen. Proofpoint untersteht wie jedes andere US-Unternehmen dem Cloud Act der USA, der US-Behörden auf Verlangen den Zugriff auf Kundendaten erlaubt, auch wenn diese im Ausland gespeichert werden.
