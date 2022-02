Hostpoint vermeldet Rekordwachstum

Vergangenes Jahr feierte Hostpoint sein 20. Firmenjubiläum. Seit der Gründung sei man kontinuierlich gewachsen und habe sich im Schweizer Markt etablieren können, schreibt das Unternehmen. Aktuell beschäftigt Hostpoint knapp 80 Mitarbeitende.

Für 2021 weist der Hoster einen Umsatz von 26,8 Millionen Franken aus. Mit einem Umsatzplus von 11,7% habe man somit ein Rekordwachstum erreicht.

Die Zahl der verwalteten Domains habe im Jahresvergleich um fast 16% zugelegt. Damit nähert sich der Rapperswiler Internetdienstleister dem Meilenstein von 1 Million Domains: Per Ende 2021 hat das Unternehmen laut der Mitteilung 919'523 Domainnamen verwaltet. Bei einer Vielzahl der von Hostpoint registrierten .ch- und .li-Domains sei der Sicherheitsstandard DNSSEC aktiviert worden. Per Ende letzten Jahres seien es gut 300'000 gewesen.

Hostpoint will sich nicht verkaufen

Zuletzt gab es im hiesigen Markt einiges an Bewegung, wie auch kürzlich Cyon-CEO David Burkardt im Interview mit inside-it.ch sagte. Allein im Januar sind mit Hoststar, Metanet und Webland drei Schweizer Anbieter aufgekauft worden.

Derweil betont Hostpoint den "Swissness"-Faktor. "Wir möchten langfristig der führende Schweizer Anbieter für Schweizer Kunden bleiben und gehen weiter unseren eigenen, unabhängigen Weg", so Markus Gebert in der Mitteilung. Hostpoint sei weiterhin zu 100% inhabergeführt, fügt der CEO und Mitgründer an.