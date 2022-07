HP: "Komplexe Angriffe günstiger als ein Döner"

Wer keine Kenntnisse von einer Software hat, kann sich mit Tutorials selbst helfen oder Kunden-Support beanspruchen. Auch Cyberkriminelle bieten dies an und verkaufen Produkte im Service-Modell oder als Pakete, die man per Plug-and-Play einfach zusammenstellen kann. So sind selbst unerfahrene Kriminelle in der Lage, komplexe technische Angriffe durchzuführen. Das senkt die Schwelle für Angriffe enorm.

Die Angebote der Cyberbanden sind zudem oftmals höchst preiswert. Über drei Viertel der Malware und über 90% der Exploits kann man im Darkweb für weniger als 10 Dollar kaufen. Zu diesem Schluss kommen zumindest Forscher der Darkweb-Untersuchungsfirma Forensic Pathways, die im Auftrag der HP-Sicherheitssparte Wolf Security über drei Monate rund 33'000 Darkwebsites analysiert haben.

"Komplexe Angriffe erforderten bisher spezielle Fähigkeiten, Kenntnisse und Ressourcen. Jetzt sind die Technologie und die entsprechende Ausbildung günstiger als ein Döner zu haben", sagt Alex Holland, Senior Malware Analyst bei HP.

Je spezifischer und raffinierter ein Exploit, desto teurer ist er aber. Schwachstellen in Nischensystemen können so für zwischen 1000 und 4000 Dollar ausgenutzt werden. Zero-Day-Lücken bleiben auf den Darkweb-Marktplätzen den finanzkräftigen Akteuren vorbehalten: Unter mehreren Zehntausend Dollar sind sie nicht zu haben.

Es gibt grosse Parallelen der Darkweb-Marktplätze zum legitimen Online-Geschäft. So sollen über drei Viertel der kriminellen Marktplätze eine Art Verkaufslizenz verlangen, die bis zu 3000 US-Dollar kosten kann. Damit soll ihre "Legitimität" sichergestellt werden. Der allergrösste Teil beschäftigt zudem einen externen Streitschlichter für den Fall eines Konflikts. Sämtliche untersuchten Marktplätze würden zudem Kundenfeedbacks abbilden, heisst es in der Studie.