ICT verbraucht ein Achtel des Schweizer Stroms

3. September 2025 um 13:41
Foto: Kernkraftwerk Leibstadt

Der Stromverbrauch und der ökologische Fussabdruck der Informatik wird in Zukunft wohl noch stark steigen.

Laut einer ausführlichen, von einer Reihe von prominenten Schweizer ICT-Unternehmen gesponsorten Studie, haben Infrastrukturen und Endgeräte für digitale Technologien 2024 hierzulande rund 6,9 Terawattstunden (TWh) Strom verbraucht. Dies entspricht laut der Studie fast 12%, also knapp einem Achtel des gesamten Stromverbrauchs in der Schweiz im vergangenen Jahr.
