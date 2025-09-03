ICT verbraucht ein Achtel des Schweizer Stroms

Keine schweren Cybervorfälle beim Bund
Die Bundesverwaltung blieb im vergangenen Jahr von grösseren Cybervorfällen verschont. Die Angreifer lassen aber nicht von den Berner Behörden ab und attackieren fröhlich weiter.
Bereits ein Abo gelöst?
Möchten Sie ein anderes Abo? Klicken Sie hier
Loading
Die Bundesverwaltung blieb im vergangenen Jahr von grösseren Cybervorfällen verschont. Die Angreifer lassen aber nicht von den Berner Behörden ab und attackieren fröhlich weiter.
Die Blockchain-Fördervereinigung hat einen neuen Präsidenten. Jérôme Bailly folgt auf Emi Lorincz, die der Crypto Valley Association als Vizepräsidentin erhalten bleibt.
Der Schweizer Hersteller von E-Readern erweitert durch die Übernahme sein Portfolio um Schwarz-Weiss-Kunstdisplays und gewinnt Produktionskapazitäten in Europa hinzu.
Die Saläre von Schweizer ICT-Fachleuten sind insgesamt nur leicht gestiegen, aber die Löhne für junge Fachkräfte und Einstiegspositionen haben deutlich zugelegt.