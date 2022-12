Infoguard eröffnet Niederlassung in Wien

Der Cybersecurity-Anbieter Info­guard hat Anfang Dezember eine neue Filiale in der österreichischen Hauptstadt Wien eröffnet. Seit Jahren verzeichne man eine starke Nachfrage nach Incident Response und SOC-Services aus dem Nach­bar­land, schreibt Infoguard in einer Mitteilung. Um diesem erhöhten Bedarf gerecht zu werden, hat sich die Firma für die Eröffnung einer neuen Niederlassung entschieden.

"Österreich weist für Infoguard ein grosses Entwicklungspotenzial auf. In Kombination mit der stetig wachsenden Nachfrage ist die Eröffnung der neuen Niederlassung ein logischer Schritt und ein klares Zeichen für den Markt Österreich", ist Mathias Fuchs überzeugt. Der Österreicher wird einer der Geschäftsführer der neuen Filiale. "Die Niederlassung in Wien ist ein weiterer Schritt in unserer Expansions-Strategie im Bereich der Managed-, Cyber-Defence- und Incident-Response-Services", so Thomas Meier, CEO von Infoguard.

Der Hauptsitz des Unternehmens befindet sich in Baar. Dazu gibt es eine Niederlassung in Bern. Die Firma beschäftigt rund 200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und betreut über 400 Kunden aus der Schweiz, Deutschland und Österreich.