Intel könnte tausende von Stellen streichen

Beim Chip-Gigant Intel stehen offenbar Entlassungen an. Der Stellenabbau könnte in die Tausende gehen, sagten mit der Angelegenheit vertraute Personen zu 'Bloomberg'. Es sei ein besonders ungünstiger Moment für Kürzungen, denn das Unternehmen hat sich für das über 50 Milliarden Dollar schwere Chip-Konjunkturprogramm eingesetzt und versprochen, seine Produktion in den USA auszubauen , bemerkt die Wirtschaftszeitung. Auch in Europa hatte der Konzern Investitionen angekündigt.