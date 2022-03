Biden will 52 Milliarden Dollar in Chipindustrie pumpen

Der US-Kongress ist die letzte Instanz, um 52 Milliarden Dollar Unterstützungs­gelder für die Chipindustrie zu sprechen. Dies, nachdem Ende letztes Jahr bereits der Senat und im Februar das Repräsen­tan­ten­haus dem Finanzpaket ihre Zustimmung gegeben hatten. Letzteres allerdings als Teil eines grösseren Gesetzespakets, weshalb sich die Verabschiedung des "Chips Act" noch etwas verzögert.

So hat auch US-Präsident Joe Biden in seiner letzten Ansprache zur Lage der Nation den Kongress dazu aufgerufen, dem Paket zuzustimmen: "Send it to my desk and I'll sign it". Sofern die Zustimmung erfolge, so Biden, würde Intel die bereits angekündigte Investition von 20 Milliarden Dollar verfünffachen und auf 100 Milliarden erhöhen.