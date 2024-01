Inventx holt neuen Banking-Leiter

Der neue Banking-Leiter bei Inventx heisst Damian Hallenbarter und stösst von der Schwyzer Kantonalbank zum Banken-IT-Dienstleister. Dieser klärt damit die Nachfolge von Pascal Wild, der zum IT-Dienstleister Ti&m wechselte

Hallenbarter war über 20 Jahre bei der Kantonalbank tätig und verantwortete dort zuletzt den Bereich Digitalisierung & Services in der Geschäftsleitung, wie Inventx mitteilt. Davor arbeitete er für die Firma Systor, wo er zu Beginn der Nullerjahre den Bereich E-Business für Finanzdienstleister mit aufbaute. Er kenne die Bedürfnisse von Schweizer Banken bestens aus eigener Erfahrung und sei deshalb prädestiniert dafür, die Services von Inventx weiter zu stärken, so das Unternehmen.

Der neue Banking-Chef startet am 1. März und komplettiert die 6-köpfige Geschäftsleitung beim Unternehmen. Er werde sich unter anderem darum kümmern, "neue bedarfsgerechte Services zu entwickeln, so die Innovation voranzutreiben und das Open-Finance-Angebot der Inventx stetig auszubauen", so die Erwartungshaltung des Dienstleisters.