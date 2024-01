Pascal Wild wechselt von Inventx zu Ti&m

Der IT-Dienstleister Ti&m hat seit Anfang Jahr ein neues Geschäftsmitglied. Pascal Wild hat die Rolle des Heads of Consulting übernommen. Mit seiner langjährigen Erfahrung, seinem grossen technologischen Know-how und seinem breiten Netzwerk sei Wild der ideale Match für Ti&m, so der Zürcher IT-Dienstleister in einer Mitteilung.

Pascal Wild arbeitete die vergangenen Jahre bei Inventx. Ab 2021 war er als Mitglied der Geschäftsleitung für den Bereich Financial Services & Solutions verantwortlich. Bevor er 2017 zum Churer Banken-IT-Dienstleister stiess, war der studierte Wirtschaftsinformatiker unter anderem bei Deloitte Switzerland sowie IBM tätig.

Wie Ti&m weiter schreibt, gehe durch die Rekrutierung von Pascal Wild keine Expertise im Unternehmen verloren. Sein Vorgänger, Holger Rommel , werde als Head Delivery und Executive Consultant weiterhin für den IT-Dienstleister und -Berater tätig bleiben.

Ti&m erbringt mit seinen über 600 Mitarbeitenden Services für verschiedene Branchen, fokussiert sich aber auch auf den Bankenbereich. Das Unternehmen ist an mehreren Standorten in der Schweiz sowie mit Niederlassungen in Deutschland und Singapur vertreten.