Ironforge kriegt einen neuen CEO

Bei Ironforge Consulting, einem Berner Anbieter von ICT-Projektleitungen und Consulting, wird der Geschäftsleiter ausgewechselt. Roberto Santovito übernimmt die Position des CEO per sofort. Der bisherige Chef, Gianni Lepore, legt seine Rolle nieder und widmet sich strategischen Fragen im Verwaltungsrat. Die übrige Führung bleibt unverändert.

Roberto Santovito arbeitet seit 13 Jahren beim Berner Unternehmen, wie seinem Linkedin-Profil zu entnehmen ist. Die letzten fast 6 Jahre war er als COO tätig. Der Systemtechniker und Wirtschaftsinformatiker war zuvor bei Cytec Informatik und Swisscom tätig.

"Ich freue mich auf die neue Herausforderung und darauf, mich noch aktiver in das Unternehmen einzubringen", sagt Santovito laut Mitteilung. Er hält Anteile an der ]init[-Gruppe, die Ironforge Consulting vor einem Jahr schluckte . Auch Lepore ist an der Gruppe beteiligt und wird seine Anteile behalten, wie es in der Mitteilung weiter heisst.