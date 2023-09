Ist OpenAI bald 90 Milliarden Dollar wert?

Mit dem Launch von ChatGPT Ende letztes Jahres hat OpenAI einen Hype rund um das Thema generative KI ausgelöst. Jetzt will das 2015 gegründete Unternehmen offenbar neues Kapital beschaffen. Statt neue Aktien auszugeben, verhandelt es dazu einem Bericht zufolge mit bestehenden Investoren sowie Mitarbeitenden. Diesen werde angeboten, Anteile zu verkaufen, berichtet das 'Wall Street Journal' (Paywall) unter Berufung auf Personen, die mit der Angelegenheit vertraut sind.

Demnach strebt OpenAI eine Bewertung von 80 bis 90 Milliarden Dollar an. Zahlen der Plattform Crunchbase zufolge hat OpenAI bislang etwas über 11 Milliarden Dollar an Kapital angezogen, ein Grossteil davon stammt von Microsoft. Der Konzern investierte Anfang Jahr Milliarden von Dollar in das Startup, das damals noch mit 30 Milliarden Dollar bewertet wurde. Laut dem 'Wall Street Journal' besitzt Microsoft 49% der Anteile von OpenAI.