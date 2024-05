IT-Logix knackt 10-Millionen-Umsatzgrenze

Zum Wachstum beigetragen haben laut der Mitteilung diverse neue Projekte unter anderem bei Cablex, Bell Food, Rivella und der Universität St. Gallen. Zudem habe IT-Logix die Standardisierung der Produkte weiter vorangetrieben. So habe man vergangenes Jahr beispielsweise ein eigenentwickeltes Projekt-Framework, bei dem Abläufe im Sinne der Qualitätsverbesserung weit möglichst standardisiert werden, in neuen Projekten eingeführt.

Vergangenes Jahr hat IT-Logix zudem eine neue Niederlassung in Basel und damit seinen dritten Standort eröffnet. Die Zahl der Mitarbeitenden stieg von 44 auf 47.

2022 gab der IT-Dienstleister die Nachfolgeregelung bekannt: VR-Präsident Thomas Bernhard und Co-CEO Urs Grunder gaben ihre Aktienmehrheit an die bisherigen Juniorpartner ab . Im vergangenen Jahr hat IT-Logix 16 Mitarbeitende neu als Associate-Partner aufgenommen. Mit den 7 bestehenden Senior-Partnern ist laut der Mitteilung mittlerweile rund die Hälfte der Belegschaft am IT-Dienstleister beteiligt. "Wir sind zuversichtlich, dass mit dem Ausbau des Beteiligungsprogramms eine langfristige Kontinuität und Stärkung des Unternehmenserfolgs gesichert sind", so Rentsch.