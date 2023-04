IT-Persönlichkeit des Jahres gesucht – Award-Übergabe im Hallenstadion

Am 16. November 2023 findet im Hallenstadion Zürich der Digital Economy Award statt. In diesem Rahmen vergibt Inside IT gemeinsam mit SwissICT erstmals einen Award für die IT-Persönlichkeit des Jahres.

Prominent besetzte Jury

Jürg Schwarzenbach, Karin Frick, Reto Vogt, Edith Graf-Litscher, Cornelia Diethelm, Philipp Müller (v.l.).

In der Jury für "The Pascal" sitzen die Spezialistin für digitale Ethik Cornelia Diethelm, Karin Frick vom Gottlieb Duttweiler Institut und SP-Nationalrätin Edith Graf-Litscher. Ebenfalls dabei sind der Investor und Verwaltungsrat Jürg Schwarzenbach, Philipp Müller, CIO von Primeo Energie, und Inside-IT-Chefredaktor Reto Vogt. Der siebte und letzte Jury-Platz wird für jene Firma freigehalten, die "The Pascal" als Sponsor unterstützt. Interessierte können sich bei uns melden

Jetzt Personen für "The Pascal" nominieren

Mit einem "Pascal" soll eine Person gewürdigt werden, die die Schweiz punkto Digitalisierung vorangebracht hat. Kennen Sie jemanden, der für die ICT-Branche Ausserordentliches geleistet hat? Sei es der Abschluss eines speziellen Projekts, das Voranbringen eines relevanten politischen Geschäfts, die Schaffung eines besonderen Recruiting-Programms oder eine besondere Forschungsarbeit?

Nominieren Sie jetzt eine Persönlichkeit, die Ihrer Ansicht nach den Preis verdient hat. Nach Abschluss der Nominierungssphase am 31. Mai wählt die Jury 10 Personen aus, die ihrer Ansicht nach "The Pascal" verdient hätten. Anschliessend bestimmen ein Online-Voting und die Jury mit je 50% Gewichtung der Stimmen die Gewinnerin oder den Gewinner des Awards. Übergeben wird "The Pascal" am 16. November im Hallenstadion.