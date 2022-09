IT-Woche: Datenschutz vs. Anwälte – wer gewinnt?

Ist es ein Finale? Gewissermassen schon. Im Spiel zwischen den Vertretern der Privatanwälte und jenen des Teams Datenschutz gehts darum, wie und wo Firmen, Organisationen und vor allem Behörden künftig ihre Daten speichern und bearbeiten dürfen.

Darf es die Cloud sein? Und wenn ja, welche? Und ist es wichtig, auf welchem Boden die entsprechenden Rechenzentren stehen? Klammert man die rechtlichen Sachen aus, ist der Fall klar: Punkto Preis, Verfügbarkeit und Sicherheit kommt keine vernünftige IT-Entscheiderin an einem Hyperscaler vorbei.

Nun sind kürzlich zwei Rechtsanwälte in ihren Gutachten für Stadt (Laux) und Kanton Zürich (Rosenthal, PDF) in die Offensive gegangen: Sie haben sinngemäss gesagt, dass dem Einsatz einer Hyperscaler-Cloud auch rechtlich nichts im Wege stehe. Die beiden Gutachten sind zwar unterschiedlich begründet, aber im Kern sagen beide dasselbe: Der Cloud Act kann uns nichts anhaben – oder: Alles ist nur eine Wahrscheinlichkeitsrechnung.

Die Zürcher Datenschutzbeauftragte Dominika Blonski, zuständig für die Behörden von Stadt und Kanton Zürich, verteidigt gut. Sie sagt: "Ich weiss nicht, was die Absicht der Regierung war, aber der juristische Weg in die Cloud lässt sich nicht abkürzen ." Ihre Kollegen aus anderen Kantonen stehen an ihrer Seite. So sagt ihr Kollege aus Basel, dass Exekutiven noch so viele Gutachten von Anwältinnen und Anwälten einholen könnten, die Gesamtverantwortung bleibe bei ihnen. Und auch Adrian Lobsiger, als Eidgenössischer Datenschützer quasi der Libero in der Defensive, fährt die Grätsche aus und sagt: " Vertrauen Behörden nur auf private Gutachten, können sie sich eine blutige Nase holen.