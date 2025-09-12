Itesys wählt Thomas Kohlmann als neuen Head of Service Operations

Kohlmann löst beim SAP-Dienstleister Jens Löffler ab, der das Unternehmen auf eigenen Wunsch verlässt.

Der Frauenfelder SAP-Dienstleister Itesys hat Thomas Kohlmann die Position des Head of Service Operations übertragen. In dieser Funktion verantwortet er die Business Unit Service Operations, welche die Bereiche SAP Operations, Infrastructure, Service Management und IT Operations umfasst.
Wie Itesys auf Anfrage von Inside IT mitteilte, ist Kohlmann der Nachfolger von Jens Löffler, der sich dazu entscheiden habe, das Unternehmen nach neun Jahren zu verlassen, um sich neu zu orientieren.
Thomas Kohlmann war laut Itesys zuletzt Head of SAP Competence Center bei Burckhardt Compression, wo er Teams in der Schweiz sowie in Indien leitete und für die Umsetzung von Optimierungen und SAP-Schlüsselprojekten verantwortlich war. Zuvor habe er als Head of ERP Competence Center bei Bucher Municipal ein umfassendes Transformationsprogramm eingeleitet. Eine weitere Station seiner Karriere war die Sonova Gruppe, wo er rund zehn Jahre lang in verschiedenen leitenden Positionen tätig war.

