Bei der Mitgliederversammlung im Rahmen des Jahreskongresses der Deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe wurde der Fachvorstand für die Schweiz wiedergewählt. Jean-Claude Flury, CIO von V-Zug, wird somit seine Aufgaben bei der DSAG für weitere zwei Jahre ausführen. Erstmals gewählt wurde er 2020.

Ebenfalls im Zuge des Jahreskongresses hat die DSAG die Ergebnisse ihrer Mitgliederbefragung publiziert . Wie auch in den Vorjahren fehlt den Anwenderunternehmen eine klare Roadmap bei SAP. Daneben hat sich herauskristallisiert, dass die ERP-Kunden auch von SAP eine klare Strategie für hybride Landschaften fordern.

Bezogen auf ihre eigene digitale Transformation seien die Unternehmen auf mehreren Ebenen stark gefordert, bilanzierte der DSAG-Fachvorstand Schweiz. "Sie müssen sich in vielen Bereichen komplett neu aufstellen, um ihre Geschäftsmodelle anpassen zu können. SAP ist dabei als zentraler Softwareanbieter in der Poleposition, muss aber die Fähigkeit, gute Lösungen auch in der Cloud anbieten zu können, erst noch beweisen", kommentierte Flury die Ergebnisse.