Kampf gegen KI-Bilder und -Videos wird im "Superwahljahr" wichtig

So zieht zum Beispiel Midjourney zumindest in Erwägung , dass während 12 Monaten keine Bilder erzeugt werden können, die Donald Trump oder Joe Biden zeigen. Auch Meta will beginnen, per KI generierten Bilder auf Instagram, Facebook und Threads zu kennzeichnen. Ausserdem will das Unternehmen gegen Userinnen und User vorgehen, die per KI erstellte Inhalte nicht als solche kennzeichnen, heisst es bei ' The Verge' . Im Artikel ist von Verwarnungen und dem Löschen von Postings die Rede.