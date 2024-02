Vor 20 Jahren: Facebook geht online

400 bis 500 Nutzerinnen und Nutzer wollte Mark Zuckerberg auf seinem Studi-Netzwerk "The Facebook" ursprünglich miteinander verknüpfen. Harvard, die Uni an der Zuckerberg studierte, sollte eine Plattform für Studierende erhalten, wie er in einem 'CNBC'-Interview verriet:

Am 4. Februar 2004 – vor 20 Jahren – ging die Urversion von Facebook an den Start und sie blieb die ersten zwei Jahre tatsächlich nur Studierenden vorbehalten. Innert der ersten 24 Stunden sollen sich damals 1200 bis 1500 Kommilitoninnen und Kommilitonen angemeldet haben. 2006 öffnete "Zuck", wie der Gründer genannt wird, das Netzwerk für alle - er erkannte das Potenzial, das in der Vermarktung von Nutzerdaten steckt, schon früh.

Zuckerberg zahlt 65 Millionen Dollar, für Ideenklau?

Doch wessen Idee war Facebook eigentlich? Im Jahr 2002 gründeten die Zwillinge Tyler und Cameron Winklevoss das soziale Netzwerk ConnectU. Zuckerberg selbst lancierte 2003 die Plattform Facemash, ein Bewertungssystem für das Aussehen von Frauen. Dieses war jedoch aufgrund von Protesten von Studentinnen nur wenige Tage online. 2004 verklagten die Winklevoss-Zwillinge Zuckerberg, das neu lancierte Facebook sei eine ConnectU-Kopie. Zu einem Urteil kam es indes nie. Zuckerberg zahlte den beiden nach einem geschlossenen Vergleich 65 Millionen Dollar.

Auch andere, zu jener Zeit gegründete soziale Netzwerke wurden von Facebook vom Markt gedrängt. Prominentestes Beispiel: Myspace. Dieses ging 2003 online, wurde 2005 für 580 Millionen Dollar an den Medienkonzern News Corporation verkauft und 2011 weiterverkauft – aber nur noch für 35 Millionen. Seither ist Myspace zwar noch online, aber weitestgehend irrelevant. Nicht mehr online ist hingegen das hierzulande zumindest kurzzeitig populäre StudiVZ.

Facebook schnappt sich Instagram und Whatsapp für total 20 Milliarden Dollar

Weisch no?

Aber Facebook wuchs und wuchs. 2012 kaufte Zuckerberg für 1 Milliarde Dollar das Foto-Netzwerk Instagram – rückblickend ein Schnäppchen. Wenig später leistete sich der Konzern Whatsapp für 19 Milliarden Dollar. Bis heute sind diese beiden Dienste nebst Facebook selbst die mit Abstand wichtigsten im Konzern.

Datenskandale haben Facebook nicht geschadet