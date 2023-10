Kanton Zürich veröffentlicht KI-Leitfaden

Der Kanton Zürich hat rechtliche Best Practices für Künstliche Intelligenz in der Bildung veröffentlicht (Download per PDF ). Diese richten sich zwar primär an Lehrpersonen und Schulverantwortliche, doch der "Überblick über rechtliche Aspekte bei der Implementierung von KI-Anwendungen", die der Leitfaden bietet, ist auch für andere Sektoren relevant und interessant.